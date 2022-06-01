بحضور لافروف.. انطلاق الاجتماع الوزاري المشترك للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون الخليجي وروسيا

انطلق اليوم، الأربعاء 1 يونيو، بمدينة الرياض، الاجتماع الوزاري المشترك الخامس للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون الخليجي وروسيا، بحضور وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف.

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ويأتي الاجتماع (الدورة الـ 152 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي) بمقر مجلس التعاون الخليجي بالعاصمة السعودية الرياض، في ظل زيارة يقوم بها الوزير الروسي إلى المملكة العربية السعودية، حيث تعقد أعمال الاجتماع برئاسة الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، وزير الخارجية ورئيس الدورة الحالية، وبمشاركة الدكتور، نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون.

وقال الحجرف إن المجلس الوزاري سوف يبحث عددا من التقارير بشأن متابعة تنفيذ قرارات المجلس التي صدرت سابقا، وكذلك الموضوعات ذات الصلة بالحوارات والعلاقات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول والتكتلات العالمية، بالإضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية، والمستجدات التي تشهدها المنطقة.

المصدر: RT + صحيفة سبق الإلكترونية