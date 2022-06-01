أردوغان: لم نتلق مقترحات محددة بشأن انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو

صرّح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمام برلمان بلاده بأن تركيا لم تتلق حتى الآن أي مقترحات محددة لتبديد مخاوفها بشأن انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو.

وقال أردوغان يوم الأربعاء بهذا الشأن: "نحن أعلنا صراحة أننا نعارض عضوية هذين البلدين في الناتو بسبب دعمهما لمنظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابية وتفرعاتها. الناتو منظمة أمنية، وليس منظمة داعمة للمنظمات الإرهابية. هم (السويديون والفلنديون) يحمون هذه المنظمات الإرهابية.. فإلى جانب الشرطة في السويد وفنلندا وألمانيا وفرنسا وهولندا، الإرهابيون يسيرون رافعين لافتات تصور قادة المنظمات الإرهابية. ولم يتم تزويدنا بعد حتى بوثيقة واحدة محددة.. نحن لا يمكننا تصديق الكلمات التي لا تكون مثبتة في الوثائق".

المصدر: تاس