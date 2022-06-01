الخارجية الصينية تحذر الولايات المتحدة من عواقب دعم انفصال تايوان

قالت وزارة الخارجية الصينية إن الولايات المتحدة الأمريكية ستواجه عواقب وخيمة لتشجيعها التوجهات الانفصالية في تايوان.

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وكانت المتحدثة باسم مكتب شؤون تايوان بمجلس الدولة الصيني، تشو فينغ ليان، قد وصفت دعم القوى الانفصالية التي تدعو إلى استقلال تايوان بأنه "أمر بالغ الخطورة"، مشددة على أن محاولات القيادة التايوانية لاجتذاب القوى الخارجية المناهضة للصين "محكوم عليه بالفشل".

المصدر: تاس