إعلام عبري يكشف عن سبب تأخر إدارة بايدن بنشر بيان رسمي حول زيارته القريبة إلى إسرائيل

أفاد موقع "واينت" العبري بأن "البيت الأبيض لم ينشر حتى الآن بيانا رسميا حول التأكيد على زيارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى إسرائيل، رغم أنه لم يتبق لها سوى 3 أسابيع فقط".

ونقل "واينت" عن مصدر مطلع على التفاصيل قوله إن "السبب في ذلك هو أن البيت الأبيض ينتظر استقرار النظام السياسي في إسرائيل، حيث أنه ليس من الواضح حتى الآن إن كان هناك توجه إلى انتخابات عامة هناك أم لا".

وأشار تقرير "واينت" إلى أن "مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، إيال حولتا، الذي يتواجد هذه الأيام في واشنطن، من المتوقع أن يناقش مع البيت الأبيض ومجلس الأمن القومي زيارة بايدن المرتقبة، وأن الجانب الإسرائيلي ينتظر جوابا من الأمريكيين الذين قالوا إنهم في غضون ذلك سيعلنون عن الزيارة بالوقت المناسب من جانبهم".

وذكر التقرير أن "إسرائيل تقدر أن الولايات المتحدة تخشى بأن يتم اعتبار الزيارة الرئاسية في هذا التوقيت كمحاولة أمريكية للتأثير على الانتخابات، في حال حصولها، ويفضلون عدم الوقوف الى جانب أي أحد، إضافة لذلك، في إسرائيل يقدرون، أن الأمريكيين لا يريدون "تضييع الوقت" على زيارة في إسرائيل بوقت فيه قد تسقط الحكومة بعد شهر"، إذ أنه "حتى الآن، التقديرات في إسرائيل هي أن الأمريكيين سيتخذون قرارا نهائيا بالموضوع (الزيارة) الأسبوع القادم ويقومون بنشره والإعلان عنه"، في حين أنه "حتى الآن، لا يوجد تاريخ رسمي للزيارة، لكن التقديرات بأنها ستجري في الأسبوع الأخير من شهر يونيو".

المصدر: "i24"