سجل جنود من كتيبة مشاة البحرية رقم 18 التابعة للواء 35 من القوات المسلحة الأوكرانية رسالة بالفيديو يطلبون فيها إجلاءهم من منطقة نيكولايف، حيث تعاني الكتيبة من خسائر فادحة.

نشر الجنود نداءهم على تطبيق "تليغرام" للتواصل الاجتماعي، وجاء فيه:

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"نحن، الكتيبة البحرية الـ 18 المنفصلة التابعة للواء 34، نناشد الجمهور للمساعدة للتأثير على القيادة العليا للواء فيما يصدرونه من أوامر إجرامية. لقد أرسلونا للهجوم تحت القصف، ونحن نعاني من خسائر فادحة، أكثر من 80 قتيلا وجريحا خلال الأيام الأربعة الماضية، وهناك أيضا مفقودون وسجناء. أولئك الذين يحاولون قول الحقيقة يتم اقتيادهم إلى جهة غير معلومة. وخلال الأيام الأربعة من الهجوم، لم نتمكن من الاستيلاء على قرية واحدة. نطلب مساعدتكم لسحب بقية الكتيبة التي تعتبر القيادة أفرادها خونة".

وقد قوبل المقطع بسيل من التعليقات، كان من بينها من علق بالقول: "بهذا المعدل، سوف تكتمل عملية اجتثاث النازية على نحو أسرع وأقل دموية. وحتى لو أخذنا في الاعتبار ظاهر التصريحات أن حوالي 60-100 نازي ينضمون إلى صفوف المتطرفين يوميا، فإن عدد المقاتلين المحبطين، الذين يرفعون الرايات البيضاء أعلى من ذلك بكثير ويستمر في الارتفاع".

المصدر: URA.RU+تليغرام