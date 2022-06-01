الجيش الإسرائيلي يعلن عن تدريب لمحاكاة ضربات بعيدة المدى في منطقة المتوسط

أعلن الجيش الإسرائيلي عن تنفيذ عشرات الطائرات الحربية الإسرائيلية تدريبا جويا لمحاكاة ضربات جوية بعيدة المدى في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي: "شاركت في التدريب الذي تم تنفيذه أمس (الثلاثاء) عشرات الطائرات التي حاكت تحليقا طويل المدى وشن غارات في العمق، بالإضافة الى التزود بالوقود جوا".

وأضاف أدرعي: "جاء التدريب في إطار مناورات "عربات النار"، وكجزء من رفع الجاهزية لسيناريوهات حربية متعددة الجبهات، سواء كانت بعيدة أم قريبة".

شاركت في التدريب الذي تم تنفيذه أمس (الثلاثاء) عشرات الطائرات التي حاكت تحليق طويل المدى وشن غارات في العمق بالاضافة الى التزود بالوقود جوًّا.



جاء التدريب في إطار مناورات #عربات_النار وكجزء من رفع الجاهزية لسيناريوهات حربية متعددة الجبهات سواء ان كانت بعيدة أو قريبة — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 1, 2022

المصدر: RT