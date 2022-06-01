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الجيش الإسرائيلي يعلن عن تدريب لمحاكاة ضربات بعيدة المدى في منطقة المتوسط

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الجيش الإسرائيلي يعلن عن تدريب لمحاكاة ضربات بعيدة المدى في منطقة المتوسط
AP Thanassis Stavrakis
مقاتلات في سلاح الجو الإسرائيلي
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أعلن الجيش الإسرائيلي عن تنفيذ عشرات الطائرات الحربية الإسرائيلية تدريبا جويا لمحاكاة ضربات جوية بعيدة المدى في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي: "شاركت في التدريب الذي تم تنفيذه أمس (الثلاثاء) عشرات الطائرات التي حاكت تحليقا طويل المدى وشن غارات في العمق، بالإضافة الى التزود بالوقود جوا".

وأضاف أدرعي: "جاء التدريب في إطار مناورات "عربات النار"، وكجزء من رفع الجاهزية لسيناريوهات حربية متعددة الجبهات، سواء كانت بعيدة أم قريبة".

المصدر: RT

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