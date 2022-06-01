الدوما: المجتمع الأمريكي منقسم حيال سياسة واشنطن تجاه أوكرانيا

قال رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، إن الوضع داخل الولايات المتحدة يظهر أن المجتمع الأمريكي منقسم، وينتقد الكثيرون بشكل متزايد سياسة واشنطن في أوكرانيا.

وأضاف فولودين: "على الرغم من الدعاية وتوجيه وحشد الرأي العام ضد روسيا، يُظهر الوضع أن المجتمع الأمريكي منقسم، وأن الكثيرين ينتقدون بشكل متزايد سياسة واشنطن في أوكرانيا. ومن الأمثلة على ذلك منشورات أكبر وسائل الإعلام الأمريكية".

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واستذكر رئيس مجلس الدوما تصريحات السياسي الأمريكي هنري كيسنجر مؤخرا، الذي قال إن على الغرب التوقف عن محاولة تحقيق هزيمة عسكرية بروسيا في أوكرانيا. واعتبر أن كيسنجر يفكر بطريقة أكثر واقعية وعقلانية من السياسيين المعاصرين في الولايات المتحدة وأوروبا.

وأضاف فولودين أن بايدن وزيلينسكي يمثلان فئات عمرية مختلفة، لكن من الواضح أن كليهما يفتقران إلى الخبرة والمسؤولية.

وكان وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، هنري كيسنجر، حث الغرب على التوقف عن محاولة إلحاق هزيمة بالقوات الروسية في أوكرانيا، محذرا من أن ذلك ستكون له عواقب وخيمة على استقرار أوروبا على المدى البعيد، وفق تقرير نشرته صحيفة تلغراف.

المصدر: نوفوستي