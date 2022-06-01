هاكرز يكشفون بيانات 700 موظف في إدارة أمن الدولة الأوكرانية ونشاطاتهم الخاصة

نشرت مجموعة الهاكرز "RaHDIt" بيانات 700 موظف في إدارة الأمن الأوكرانية (SBU) وعن تشاطاتهم الخاصة، وجعلتها متوفرة للعلن.

وكشفت مجموعة الهاكرز "RaHDIt" للعامة بيانات 700 موظف من العاملين في خدمة إدارة الأمن الأوكرانية، مع صورهم الشخصية وأرقام هواتفهم، وحتى عناوين إقامتهم، بالإضافة إلى هوايات عدد منهم، مثل المقامرة، وحضور الحفلات، فضلا عن الميول غير التقليدية.

ووفقا لـ RaHDIt ، كان أحد رجال الأمن الأوكرانيين الذين تم الكشف عنهم يبحث عن شركاء جنسيين من الذكور عبر شبكات التواصل الاجتماعية.

كما تم الكشف عن بيانات البعض ووثائق إداناتهم بتهم استخدام المخدرات وحيازتها بصورة غير مشروعة.





المصدر: نوفوستي