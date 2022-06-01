القنصل العام الروسي في هاربين الصينية يتحدث عن "نعمة مخفية"

قال القنصل العام الروسي بمدينة هاربين الصينية، إن الشركات الروسية والصينية تتعامل مع التكاليف المتكبدة بسبب العقوبات، منوها بأن انسحاب الشركات الغربية من روسيا فرصة جيدة للصينيين.

وأضاف القنصل العام الروسي في هاربين (مدينة في مقاطعة هيلونغجيانغ بشمال شرق الصين)، فلاديمير أوشيبكوف:"إذا تحدثنا عن تأثير العقوبات الغربية على التعاون الروسي الصيني عبر الحدود، كما يقولون، فهناك نعمة مخفية. فمن ناحية، يضطر رواد الأعمال في الصين وروسيا إلى التخلي عن أنماط عملهم المعتادة، في المقام الأول في مجال التسويات المالية واللوجستية، ولكن هذه التكاليف لم تصبح عقبة كأداء أمام التعاون الثنائي".

ولفت إلى الناحية الأخرى لهذه النعمة قائلا أن "الكثيرين في الصين يعتبرون انسحاب الشركات الغربية من السوق الروسية فرصة جيدة لتطوير أعمالهم في تلك السوق".

المصدر: نوفوستي