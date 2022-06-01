تركيا.. وقف بث 4 قنوات بسبب عرضها تصريحات تتهم أردوغان بتهريب أموال للخارج

فرض المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون في تركيا عقوبات على أربع قنوات فضائية بسبب عرضها تصريحات تتهم الرئيس رجب طيب أردوغان بتهريب أموال للخارج.

وأوضحت صحيفة "زمان" أن هذا القرار "جاء بسبب عرض تلك القنوات بشكل متزامن تصريحات رئيس "حزب الشعب الجمهوري" كمال كليجيدار أوغلو التي يتهم فيها أردوغان وأسرته بتهريب الأموال إلى الولايات المتحدة عبر وقفي الشباب وأنصار، استعدادا لمصير خسارة الحزب الحاكم السلطة في الانتخابات المقبلة".

وقرر المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون قطع البث على قنوات Halk TV وTele 1 وKART TV بجانب فرض عقوبات مالية بقيمة 3 في المئة على القنوات الثالثة بجانب قناة FLASH.

وقال النائب المعارض إلهان تاشجي في تغريدة عبر "تويتر" إن "قرار العقوبات استهدفت قنوات أقدمت على بث وثائق كشف عنها كيليجدار أوغلو وتصريحات بمثابة عناوين إخبارية رئيسة، وصفت بأنها تزعزع استقرار البلاد".

معتبرا أن القرار "يشكل ضربة لحرية الصحافة وحق الحصول على الأخبار والديمقراطية".

وأضاف أن القرار "بمثابة تحذير من المجلس لجميع القنوات الإعلامية بوقف البث حتى وإن كان كيليجدار أوغلو يمتلك وثائق تثبت أقاويله، وحتى إن كانت مزاعمه صحيحة".

وتابع: "لا نستبعد أن يُقطع البث عن قناة البرلمان بهدف منع بث اجتماعات الكتل الحزبية ومنع المعارضة من الوصول إلى الرأي العام".

وأوضح أنه "تم إعداد تقريرا مسائيا بتعليمات خاصة من رئيس المجلس قبل أن يجف حبر الشكاوى التي قدمها وقفي أنصار والشباب".

أضاف قائلا: "هناك مئات الشكاوى لا يتم النظر فيها منذ أشهر بل منذ سنوات فلما كل هذه العجلة الآن ومحاولة إرضاء البعض".

المصدر: "صحيفة زمان التركية"