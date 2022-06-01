"نيويورك تايمز": خلافت داخل إدارة بايدن بشأن مصادرة الأصول الروسية المجمدة

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مصادر، أن ممثلي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يمكنهم التوصل إلى وجهة نظر إجماعية بشأن ضرورة مصادرة الأصول الروسية المجمدة.

ووفقا للصحيفة، تواصل واشنطن دراسة مثل هذا الاحتمال، لكن العديد من كبار المسؤولين يعتقدون أن مثل هذه الخطوة ستقوض مصداقية الولايات المتحدة كدولة موثوقة للاستثمار وامتلاك أصول في البلاد. ووفقا لممثلي الإدارة الأمريكية، فإن سحب الأصول الروسية قد يشجع البنوك المركزية في البلدان الأخرى على إعادة توجيه أصولها من الدولار إلى العملات الأخرى.

وفي نهاية أبريل، قال رئيس وزارة العدل، ميريك غارلاند، في جلسة استماع في لجنة المخصصات التابعة لمجلس الشيوخ بالكونغرس الأمريكي، إن وزارته ستدعم اعتماد مشروع قانون من شأنه أن يسمح للسلطات الأمريكية بنقل جزء من الأصول المصادرة بسبب العقوبات ضد روسيا إلى أوكرانيا. وكما أوضح غارلاند، لا توجد مثل هذه الآلية الآن.

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين في أبريل، إنها لا تعرف ما إذا كانت الأصول المجمدة للبنك المركزي الروسي يمكن استخدامها لمساعدة أوكرانيا. واعترفت الوزيرة بضرورة دراسة عواقب مثل هذه الخطوة.

المصدر: تاس