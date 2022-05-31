وزيرة أمريكية: صار صعبا الحفاظ على معنويات الجنود الأوكرانيين

قالت وزيرة الجيش الأمريكي، كريستين وارموت، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تعتقد أنه سيكون من الأصعب الحفاظ على الروح المعنوية للجنود الأوكرانيين في مواجهة القصف المدفعي المستمر.

وقالت وارموت متحدثة في المجلس الأطلسي بواشنطن: "أعتقد أننا يجب أن نكون حذرين للغاية بشأن كيفية امداد الجيش الأوكراني ما يحتاج إليه، بالنظر إلى أن معركة مدفعية طاحنة تتكشف في الوقت الحالي. في ظل هذه الظروف، بصراحة، سيكون من الصعب الحفاظ على معنويات القوات الأوكرانية في ضوء نوع القصف الذي تتعرض له".

وأضافت في الوقت نفسه أن واشنطن "لا يمكنها أن تسمح لهذه الأزمة بالتصاعد". وقالت الوزيرة الأمريكية: "عند الحديث عن المخاوف بشأن وحدة الناتو، والمخاوف بشأن دعم المواطنين الأمريكيين لهذا الصراع إذا تصاعد، أعتقد أن الحفاظ على هذه الوحدة سيكون أكثر صعوبة".

واعترف وارموت بأن القوات الروسية تتقدم بنجاح على أراضي أوكرانيا، وأرجعت ذلك إلى حقيقة أن موسكو "ضيقت أهدافها وركزت جهودها على الهجوم في دونباس". بالإضافة إلى ذلك، في رأيها، فإن الطبيعة في شرق أوكرانيا أكثر ملاءمة للعمليات القتالية من خلال الضربات المدفعية.

وفي حديثها عن إمكانية تعزيز الجناح الشرقي لحلف الناتو، أقرت وزيرة الجيش الأمريكي بأن دول البلطيق وبولندا ترغب في رؤية الانتشار الدائم للقوات الأمريكية. وأشارت إلى أن الولايات المتحدة على اتصال بهذه الدول بشأن هذه القضية، لكن لم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد.

المصدر: نوفوستي