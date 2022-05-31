واشنطن تنفي أنباء استقالة كبير موظفي البيت الأبيض

نفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، الأنباء التي تم تداولها حول نية رئيس موظفي البيت الأبيض رون كلاين ترك منصبه.

ذكرت شبكة "إن بي سي" سابقا، نقلا عن مصادر، أن كلاين يعتزم التنحي عن هذا المنصب بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي المقرر إجراؤها في نوفمبر. وعندما طلب أحد الصحفيين من جان بيير توضيح إذا ما كان هذا صحيحا، أجابت: "لا".

وقالت الصحيفة في مقالها إنه على ضوء الانخفاض في شعبية الرئيس الأمريكي الحالي، قد يتبع ذلك تغييرات أخرى في موظفي البيت الأبيض.

المصدر: تاس