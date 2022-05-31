مقتل مسؤول عن أكثر الهجمات دموية في بوركينا فاسو

قتلت القوات المسلّحة في بوركينا فاسو "قياديا جهاديا" يُعتقد أنه دبّر بعضا من الهجمات الأكثر دموية في شمال البلاد المضطرب.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر مقرب من قيادة الجيش أنه "تم تحييد تيديان جبريلو ديكو، مع نحو عشرة إرهابيين آخرين في ضربة جوية في 26 مايو"، وأكد بذلك تقريرا أوردته الوكالة الوطنية للأنباء.

وذكر مصدر أمني آخر للوكالة أن ديكو قُتل "بعدما تم تحديد مكان وجوده في منطقة دجيبو (عاصمة الإقليم) مع عشرات الرجال"، وأشار إلى أنه "كان يُعدّ لمهاجمة قافلة".

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وتشهد بوركينا فاسو، التي تُعد هي واحدة من أفقر دول العالم، وخصوصا في شمالها وشرقها هجمات لجهاديين ينتمون خصوصا إلى تنظيمي "القاعدة" و"داعش".

وخلّفت أعمال العنف أكثر من ألفي قتيل وأجبرت نحو مليون و800 ألف شخص على النزوح.

ومنذ عام 2015، تواجه بوركينا فاسو، تمرّدا جهاديا تمدّد إلى أراضيها من مالي المجاورة.

المصدر: "أ ف ب"