بايدن يرفض فرض حظر كامل على بيع الأسلحة في الولايات المتحدة

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يؤيد فكرة فرض حظر شامل على تجارة الأسلحة في البلاد.

وردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة يمكن أن تحظر بيع المسدسات؟، قالت جان بيير: "هو لا يؤيد فرض حظر على بيع جميع أنواع الأسلحة".

وأضافت أن بايدن يدعو إلى حظر بيع "الأسلحة الهجومية" ومخازن الأسلحة ذات السعة العالية.

ودعا بايدن في وقت سابق إلى الوقوف في وجه لوبي الأسلحة النارية، وشدد على وجوب تشديد قوانين بيع الأسلحة النارية وحيازتها، ولا سيما الأسلحة الهجومية، وقال: "لقد أمضى مصنعو الأسلحة عقدين من الزمن في الترويج بقوة للأسلحة الهجومية التي تعود عليهم بأكبر الأرباح".

المصدر: نوفوستي