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صحيفة: بعض أعضاء أوبك يدرسون تعليق مشاركة روسيا في اتفاق انتاج النفط الجديد

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صحيفة: بعض أعضاء أوبك يدرسون تعليق مشاركة روسيا في اتفاق انتاج النفط الجديد
Gettyimages.ru
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ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن بعض أعضاء "أوبك" يدرسون إمكانية تعليق مشاركة روسيا في اتفاقية إنتاج النفط الخاصة بالمنظمة (أاوبك+ الجديدة) على خلفية العقوبات الغربية.

ووفقا للصحيفة فإن وفود في منظمة "أوبك" قالوا بإن بعض أعضاء المنظمة يدرسون فكرة تعليق مشاركة روسيا في اتفاق إنتاج النفط.

وأعرب وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان آل سعود، في وقت سابق عن أمله في إدراج روسيا في اتفاقية "أوبك +" الجديدة.

المصدر: RT

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