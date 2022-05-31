حيّرت الإسبان.. حمم بركانية في وسط مدريد.. ما قصتها؟ (فيديو)

أثار تصدع أرضي تخرج منه حممٌ بركانية في ساحة "بلازا دي كالاو" في وسط العاصمة الإسبانية مدريد حالة من الذهول لدى السكان، وجدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي محليا وعالميا.

ولكن في الحقيقة إن هذا البركان المصطنع هو جزء من الإعداد للموسم الجديد لمسلسل Stranger Things الذي أذهل تنفيذه الكثير من محبي المسلسل.

وهذا العرض فاجأ وأربك الكثير من الأشخاص الذين لا يعرفون عن هذا العمل الفني.

وبحسب العرض، فإن الصدع "يتيح الوصول إلى العالم السفلي"، وظهر بجانبه ممثلون يرتدون بذلات صفراء خاصة، وبالقرب منهم خيمة طوارىء.

المصدر: TELEMADRID