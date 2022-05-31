بعد نجاحه في الفرار بعد 3 محاولات.. بوروشينكو يكشف عن سبب مغادرته أوكرانيا ووجهته

كشف الرئيس الأوكراني السابق، بيترو بوروشينكو، الذي غادر أراضي أوكرانيا بعد 3 محاولات فاشلة، عن سبب مغادرته البلاد وعن وجهته.

وأعلن بوروشينكو أنه غادر إلى روتردام للمشاركة في قمة حزب الشعب الأوروبي (EPP). .

وقال بوروشينكو، على قناته في "تلغرام"، إنه غادر أوكرانيا إلى روتردام للمشاركة في قمة حزب الشعب الأوروبي.

وأضاف: "التقيت اليوم في روتردام بالسياسيين الأوروبيين، والأصدقاء المقربين لأوكرانيا، الذين يؤيدون بإخلاص مصير بلدنا... يعمل الوفد الأوكراني، الموجود في مؤتمر حزب الشعب الأوروبي، بنشاط لتضمين قرار الحزب بندا حول تعزيز الدعم العسكري لأوكرانيا... بالإضافة إلى منح أوكرانيا صفة "مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي".

وفي 28 مايو، حاول بوروشينكو مرتين عبور الحدود الأوكرانية البولندية. وكلتا محاولتيه باءتا بالفشل. وتمكن بوروشينكو من مغادرة أوكرانيا يوم الاثنين الماضي، 30 مايو، بعد أن طلب الإذن من فلاديمير زيلينسكي.

ويخضع الرئيس الخامس لأوكرانيا للتحقيق بتهم الخيانة والترويج للإرهاب كجزء من التحقيقات في قضية توريد الفحم من دونباس.

المصدر: سبوتنيك