رسالة من خامنئي للبابا فرنسيس: نتوقع أن تتخذوا مواقف صريحة تجاه الشعبين الفلسطيني واليمني

نقل مدير الحوزة الدينية في إيران، علي رضا أعرافي، رسالة شفوية من مرشد الثورة الإيرانية، علي خامنئي، إلى البابا فرنسيس، وذلك خلال زيارة وفد ديني إيراني إلى الفاتيكان.

وقال أعرافي للبابا فرنسيس: "بعد أن اطلع قائد الثورة الإسلامية المعظم على زيارتي، حملني السلام إليكم، وأشاد بماضيكم وتواصلكم مع أمريكا اللاتينية، واستحسن بعض مواقفكم في تلطيف العلاقات بين الإسلام والمسيحية والدفاع عن المظلومين، وأكد اننا نتوقع أن تواصلوا بذل الجهود في الدفاع عن مضطهدي العالم وخاصة الشعبين الفلسطيني واليمني، وأن تتخذوا مواقف صريحة وشفافة بهذا الشأن".

وأضاف أن خامنئي "يتوقع اتخاذ اجراء في الدفاع عن الشعب الفلسطيني، مبيناً أن حل القضية الفلسطينية يتمثل في تشكيل نظام يحكم فلسطين من خلال الاستفتاء العام والانتخابات النزيهة التي يشارك فيها جميع السكان الأصليين من جميع الديانات".

من جانبه، قال البابا فرنسيس: "أبلغ تحياتي إلى قائد الثورة الإسلامية في إيران والمراجع الدينية العظام في إيران، ونحن بدورنا نؤيد الموضوعات التي يقولها قائد الثورة الإسلامية".

المصدر: "فارس"