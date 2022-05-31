الممثلة الأمريكية بالأمم المتحدة: واشنطن لا تزود كييف بأسلحة تسمح لها بمهاجمة أراض روسية

أعلنت المندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، أن الولايات المتحدة تؤيد أي جهد يهدف لحل الوضع في أوكرانيا سلميا.

وسُئلت غرينفيلد، يوم الثلاثاء، في إيجاز حول نتائج الرئاسة الأمريكية لمجلس الأمن في مايو، ومصير مقترح التسوية السلمية في أوكرانيا، الذي نقله وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إلى الأمم المتحدة وشركاء مجموعة السبع، وفقا لصحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية.

وقالت توماس غرينفيلد: "نحن نؤيد أي جهد من أي جانب لإيجاد تسوية سلمية لصالح الشعب الأوكراني، والتي سيوافق عليها الشعب الأوكراني"، مشيرة إلى أنها لم تر الاقتراح نفسه، لكنها علمت به.

وأشارت المندوبة الأمريكية إلى أن الولايات المتحدة "لا تزود كييف بأسلحة تسمح لها بمهاجمة أراضي روسيا"، مؤكدة أن "واشنطن لن تكون طرفا في الصراع".

المصدر: وكالات