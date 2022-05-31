دراغي يقترح مشاركة القوات البحرية الإيطالية في إزالة الألغام في الموانئ الأوكرانية

اقترح رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، مشاركة قوات البحرية الإيطالية في إزالة الألغام من الموانئ الأوكرانية حتى تكون السفن قادرة على الخروج منها.

وقال دراغي، خلال مؤتمر صحفي له في أعقاب قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، اليوم الثلاثاء، إن "الموافقة الروسية على خروج السفن من الموانئ الاوكرانية موجودة، لكن المشكلة تكمن في وجود الألغام".

إقرأ المزيد

وتابع قائلا إن "الجانبين، أي روسيا وأوكرانيا، يتهمان بعضهما البعض، لكن الحقيقة تتمثل في أن المياه مليئة بالألغام. وبإمكان بحارتنا أن يساعدوا بهذا الشأن".

وأضاف: "لا يجوز أن نخسر معركة ضمان الأمن الغذائي، وإلا فإن الدول مهددة بالمجاعة، والدول التي تساند الغرب ستشعر بأنها خدعت، ولن تقف إلى جانبنا مجددا".

المصدر: تاس