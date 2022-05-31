إصابة 3 أشخاص في إطلاق نار بحرم جامعي في نيو أورليانز

أعلنت شرطة ولاية نيو أورليانز الأمريكية عن إصابة ثلاثة أشخاص بالرصاص في حرم جامعة كزافييه اليوم الثلاثاء.

وأوضحت الشرطة أنها تحقق في "حادثة إطلاق نار والتسبب بأضرار جسدية" في حرم جامعة كزافييه، في منطقة مركز المؤتمرات.

ووفق ما نقله موقع KATC News، فقد وقع إطلاق للنار بعد حفلة تخرج أقامتها مدرسة موريس جيف المجتمعية. وتظهر المعلومات الأولية إصابة ثلاثة ضحايا بطلقات نارية، وقد تم نقلهم الى المستشفى.

وأعلنت الشرطة، اعتقال شخص في مكان الحادث، ولا تتوفر حاليا معلومات أخرى.

المصدر: KATC News