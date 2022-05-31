جنرال ألماني متقاعد: سيطرة القوات الروسية على دونباس مسألة أيام أو أسابيع

صرح الجنرال الألماني المتقاعد، رولاند كاتر، بأن القوات الروسية قد تفرض سيطرتها على منطقة دونباس في غضون أيام أو أسابيع.

وقال كاتر في حديث لصحيفة "دي فيلت": "لدي تصور بأن روسيا غيرت استراتيجيتها خلال الأيام والأسابيع الأخيرة... وهي ركزت قواتها على دونباس".

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وأشار إلى أن القوات الروسية "تتفوق على القوات الأوكرانية"، مضيفا أن ذلك "لا يترك لأوكرانيا فرصة للنجاح"، وأن سيطرة القوات الروسية على دونباس "مسألة أيام أو أسابيع".

وأعرب كاتر عن رأيه بأن "هناك تكتيكات دقيقة، وهي تتمثل في السيطرة على دونباس أولا، والاستعداد للعمليات اللاحقة. وأعتقد أنه سيتم بذل كافة الجهود لإقامة الاتصال البرية بالقرم عبر ماريوبول والموانئ الأخرى".

المصدر: تاس