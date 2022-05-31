بريطانيا تعلن ترحيل أول مجموعة من المهاجرين إلى رواندا خلال أسبوعين

أعلنت وزارة الداخلية البريطانية، اليوم الثلاثاء، أنها ستقوم بترحيل أول مجموعة من المهاجرين إلى رواندا في غضون أسبوعين أي بحلول 14 يونيو المقبل.

وقالت الوزارة إنها بدأت في إصدار إخطارات رسمية بترحيل المهاجرين "كخطوة إدارية نهائية" في شراكتها مع الدولة الواقعة في شرق إفريقيا، مشيرة إلى أنه ستظل هناك محاولات لتأجيل العملية.

وأكدت وزيرة الداخلية بريتي باتيل: "شراكتنا الرائدة عالميا مع رواندا هي جزء أساسي من استراتيجيتنا لإصلاح نظام اللجوء المعطل وكسر نموذج الأعمال الشرير لمهربي البشر"، مبينة أن "إعلان اليوم هو خطوة حاسمة أخرى نحو تقديم تلك الشراكة، وبينما نعلم أنه سيتم الآن بذل محاولات لإحباط العملية وتأخير عمليات الترحيل، لن أرتدع وسأظل ملتزمة بتقديم ما يتوقعه الجمهور البريطاني".

وقد أثارت الخطة، التي أعلنت في أبريل، انتقادات من نواب داخل وخارج حزب المحافظين وكذلك من العديد من الجمعيات الخيرية.

المصدر: "سكاي نيوز"