رئيس هيئة الأركان الأمريكية: فك حصار أوديسا عملية خطرة جدا

حذر رئيس هيئة الأركان الأمريكية، الجنرال مارك ميلي، اليوم الثلاثاء، من أن رفع الحصار عن مدينة أوديسا الأوكرانية بالوسائل العسكرية سيكون "عملية خطرة جدا".

وقال للصحفيين المرافقين له في جولته أوروبية التي ستشمل فنلندا والسويد ونورماندي حيث سيشارك في احتفالات بذكرى الإنزال إنه "في الوقت الحالي، الممرات البحرية مغلقة بالألغام والبحرية الروسية"، مضيفا: "سيتطلب فتح هذه الممرات البحرية جهدا عسكريا كبيرا جدا من قبل دولة أو مجموعة من الدول".

وأكد أن القرار الذي لا يمكن أن يأتي إلا من البيت الأبيض وسيكون "قائما على الكلفة والأخطار والفوائد واحتمالات النجاح.. وهنا يجب أن أقول إنها ستكون عملية عسكرية خطرة جدا وتتطلب جهدا كبيرا".

وقال ميلي: "سأضمن مع حلفائنا وشركائنا أن دعمنا لأوكرانيا منسق ومتزامن"، مشيرا إلى أن الهدف هو "الاستمرار في طمأنة حلفائنا وشركائنا بأن الولايات المتحدة بجانبهم، وأننا دولة صديقة وحليف جيد وشريك جيد".

ومن المقرر أن يشارك الجنرال ميلي في اجتماع لرؤساء أركان الدول الغربية الخمس التي تشكل ما يسمى تحالف "العيون الخمس" (فايف آيز) للخدمات الاستخباراتية والذي يضم الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وكندا ونيوزيلندا.

المصدر: "أ ف ب"