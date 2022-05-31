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برلماني أوكراني سابق: الأمن الأوكراني أعدم 10 شهود عيان على اختطاف ميدفيدتشوك

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برلماني أوكراني سابق: الأمن الأوكراني أعدم 10 شهود عيان على اختطاف ميدفيدتشوك
Legion-Media
إيليا كيفا، النائب السابق في البرلمان الأوكراني
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أكد إيليا كيفا، النائب السابق في البرلمان الأوكراني، أن قوات الأمن الأوكراني اختطفت السياسي المعارض فيكتور ميدفيدتشوك من منزله، وقتلت 10 من أصل 12 شاهدا.

وقال كيفا على قناته في "تلغرام": "تم اختطاف ميدفيدتشوك من أجهزة الأمن الأوكرانية، ثم تعرض للضرب لانتزاع الاعترافات التي أدلى بها".

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وأشار إلى أن الشهود على عملية الاختطاف هم نشطاء من حزب "منصة المعارضة – من أجل الحياة" المناهضة للنازية، وقد تم قتل 10 من 12 ناشطا منهم. "عشرة من رفاقي أعدموا برصاص في الرأس".

وذكر جهاز الاستخبارات الأوكرانية أن النائب الأوكراني المحتجز، فيكتور ميدفيدشوك أدلى بشهادة ضد الرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشينكو. 

وأفاد ميدفيدشوك في شهادته بأنه كان يتولى مسألة سحب خط أنابيب منتجات النفط "سامارا – الاتجاه الغربي" من ملكية الدولة، بناء على طلب رئيس أوكرانيا في ذلك الحين، بيترو بوروشينكو.

وأعلن الرئيس الأوكراني في وقت سابق اعتقال ميدفيدشوك في عملية خاصة لأجهزة الأمن الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي

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