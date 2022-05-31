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شرطة تايلاند تعتقل ستة أشخاص بسبب العملات المشفرة

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شرطة تايلاند تعتقل ستة أشخاص بسبب العملات المشفرة
Globallookpress Walid Berrazeg/Keystone Press Agency
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اعتقلت سلطات إنفاذ القانون في تايلاند ستة من سكان البلاد بتهمة التجارة غير المشروعة في العملات المشفرة في المملكة.

ونقلت صحيفة The Nation أن الشرطة اعتقلت المشتبه بهم من أحد المباني المستأجرة في بانكوك. وكان اثنان من المعتقلين مطلوبين وقد صدرت بحقهم مذكرات توقيف في تايوان. وخلال العملية، صادر ضباط إنفاذ القانون سبعة أجهزة كمبيوتر محمولة و45 هاتفا نقالا.

ووفقا لأجهزة الأمن، خدع المشتبه بهم مواطنين تايوانيين آخرين للاستثمار في تداول العملات المشفرة. كما أنهم متهمون بممارسة أعمال الصرف بشكل غير قانوني، وبدون ترخيص. وقالت الشرطة إن أربعة من المشتبه بهم اتهموا بالعمل دون تصريح والخامس بتعاطي المخدرات والسادس باستخدام تأشيرة منتهية الصلاحية.

المصدر: تاس

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