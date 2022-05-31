لافروف: روسيا تثمن موقف الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا تثمن موقف جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي ومنظمة التعاون الإسلامي الموضوعي بشأن الوضع في العالم.

وقال لافروف خلال لقائه مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه: "نقدر الموقف المتوازن والموضوعي الذي اتخذته منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربي تجاه ما يحدث".

وأضاف: "آمل بأن يدرك شركاؤنا الغربيون أيضا في مرحلة ما الحاجة للنظر في مشاكل العالم، والاتفاق على سبل لتطوير المجتمع الدولي ليس على أساس الإملاءات، وإنما على أسس ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، الذي ينطوي في المقام الأول على مبدأ احترام المساواة في السيادة بين الدول".

المصدر: تاس