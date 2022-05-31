رئيس كرواتيا: العقوبات المفروضة على روسيا غير مؤثرة

ذكر الرئيس الكرواتي، زوران ميلانوفيتش، أن العقوبات المفروضة على روسيا لا تعمل، مؤكدا أن روسيا لم لم تتأثر ماليا بالعقوبات الغربية.

وقال ميلانوفيتش، خلال كلمة في ذكرى تأسيس مدينة زغرب: "لسوء الحظ، العقوبات لا تعمل. ربما ستنجح يوما ما". ووفقا له، فإن الروبل لم يسقط، وروسيا لم تتأثر ماليا بالعقوبات.

ويعتقد الرئيس الكرواتي أن المواطنين الأوروبيين هم من سيدفع ثمن العقوبات، في حين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "فقط سيبتسم بارتياح".

وأضاف الرئيس الكرواتي أن روسيا ستعيد توجيه النفط والغاز "إلى أماكن أخرى لأن الطلب كبير وهناك مشترون".

وفي وقت سابق، أعلن رئيس كرواتيا معارضته لانضمام فنلندا والسويد للناتو، حتى يتم حل قضية إصلاح التشريع الانتخابي في البوسنة والهرسك.

المصدر: نوفوستي