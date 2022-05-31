الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات لمنع بيع النفط الروسي إلى دول ثالثة

أعلن رئيس الوزراء البولندي، ماتيوش مورافيتسكي، أن بلاده وعددا من الدول الأخرى تبحث فرض عقوبات ثانوية تتعلق بحظر إمدادات النفط الروسي إلى دول ثالثة.

وقال مورافيتسكي: "بولندا والمزيد من دول الاتحاد الأوروبي تتحدث بصوت عال عما يسمى بالعقوبات الثانوية".

وأوضح: "هذه إمكانية لفرض عقوبات حتى لا يتم بيع النفط الروسي إلى دول ثالثة خارج الاتحاد الأوروبي".

المصدر:تاس