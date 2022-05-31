الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات لمنع بيع النفط الروسي إلى دول ثالثة
Globallookpress IMAGO/MARCIN BANASZKIEWICZ/FOTON
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أعلن رئيس الوزراء البولندي، ماتيوش مورافيتسكي، أن بلاده وعددا من الدول الأخرى تبحث فرض عقوبات ثانوية تتعلق بحظر إمدادات النفط الروسي إلى دول ثالثة.
وقال مورافيتسكي: "بولندا والمزيد من دول الاتحاد الأوروبي تتحدث بصوت عال عما يسمى بالعقوبات الثانوية".
وأوضح: "هذه إمكانية لفرض عقوبات حتى لا يتم بيع النفط الروسي إلى دول ثالثة خارج الاتحاد الأوروبي".
المصدر:تاس