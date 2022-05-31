وزير الخارجية الإيطالي يعرض مع نظيره الأمريكي التطورات في أوكرانيا

أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية، اليوم الثلاثاء، إن وزير الخارجية لويجي دي مايو، استعرض مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال اتصال هاتفي التطورات في أوكرانيا.

وأفادت الوزارة بأن الجانبين أكدا "صلابة الشراكة الثنائية والشراكة عبر المحيط الأطلسي"، كما استعرض الاتصال الهاتفي التطورات بشأن أوكرانيا وتناول "التنسيق الوثيق فيما يتعلق بالصراع وبدعم كييف، فضلا عن صياغة مبادرات مشتركة للأمن الغذائي وحماية سلاسل التوريد العالمية".

المصدر: "آكي"