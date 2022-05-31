بينيت: إيران سرقت وثائق لوكالة الطاقة الذرية

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، إيران بسرقة وثائق سرية للوكالة الدولية للطاقة الذرية، واستخدامها من أجل إخفاء أدلة في إطار برنامجها النووي.

وقال بينيت في تغريدة عبر "تويتر" إن إيران "سرقت وثائق سرية للوكالة الدولية للطاقة الذرية واستخدمت هذه المعلومات للإفلات بشكل منهجي من عمليات التفتيش" المتعلقة ببرنامجها النووي.

وأرفق بينيت في تغريدته روابط إلى وثائق عدة باللغة الفارسية، قدمت على أنها سرية ومترجمة إلى الإنجليزية، بالإضافة إلى صور.

Iran stole classified documents from the UN’s Atomic Agency @IAEAorg and used that information to systematically evade nuclear probes.



How do we know?

Because we got our hands on Iran’s deception plan.



It’s right here:https://t.co/qg1Fj7iClApic.twitter.com/6dAhI6VmmW — Naftali Bennett בנט (@naftalibennett) May 31, 2022

وكشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" قبل أيام أن إيران استحصلت على وثائق سرية من الوكالة الدولية، ساعدتها في بلورة خطط لـ"التهرب" من تحقيقات الوكالة بشأن أنشطتها السابقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه القضية تعود إلى مطلع الألفية الثالثة، وأن السجلات التي تكشف حصولها، كانت ضمن وثائق الأرشيف النووي الإيراني التي حصلت عليها إسرائيل بعد عملية استخباراتية نفذتها في طهران مطلع عام 2018.

المصدر: RT + "عرب 48"