ميانمار.. قتيل وتسعة جرحى في انفجار قنبلة في رانغون

قتل شخص جُرح تسعة آخرون في انفجار قنبلة في منطقة مزدحمة بوسط رانغون (العاصمة السابقة لميانمار) اليوم الثلاثاء، حسبما أفاد مصدر في الشرطة لوكالة "فرانس برس".

وقال المصدر إن "الانفجار وقع قرابة الساعة 3,20 بعد الظهر بالتوقيت المحلي (08,50 ت غ) قرب موقف حافلات، مما أدى إلى وفاة شخص في المستشفى وإصابة تسعة بجروح"، مشيرا إلى أن خبراء المتفجرات يجرون تحقيقا لمعرفة ما إذا كان الانفجار ناجما عن قنبلة يدوية أو لغم.

وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام محلية العديد من الجثث على الأرض في المنطقة المزدحمة، وبقع دم على ما يبدو على الرصيف.

وعثرت قوات الأمن في وقت لاحق على قنبلة يدوية غير منفجرة قرب موقع الانفجار، بحسب مصدر الشرطة.

وقال مسعف محلي وصل إلى مكان الانفجار بعد وقت قصير على وقوعه إن فريقه نقل شخصين مصابين بجروح بالغة إلى المستشفى.

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الانفجار.

تشهد الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا اضطرابات منذ انقلاب العام الماضي.

وظهرت "قوات الدفاع الشعبي" المدنية لمحاربة المجموعة العسكرية الحاكمة، فيما يستهدف منشقون أيضا مسؤولين أو منظمات يُعتقد أنها تتعامل مع الجنرالات.

المصدر: "أ ف ب"