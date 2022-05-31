ألمانيا.. إدانة متطرفين إسلاميين بالانتماء لخلية تابعة لـ"داعش"

أدانت محكمة في ألمانيا، اليوم الثلاثاء، خمسة رجال بالعضوية في خلية محلية لتنظيم "داعش" كانت تتلقى أوامر من قيادي بارز بالتنظيم في أفغانستان.

وحكمت محكمة دوسلدورف على الرجال الذين يحملون جنسية طاجيكستان وأعمارهم بين 25 و34 عاما، بأحكام سجن مطولة.

وكان الحكم الأطول بالسجن 9 سنوات و6 أشهر بحق سنة الله ك، ولم ينشر اسمه الثاني تماشيا مع لوائح الخصوصية الألمانية، وأدين أيضا بالتخطيط لقتل رجل ادلى بانتقادات علنية للإسلام. وأحبطت السلطات الهجوم.

وحصل الرجال الآخرون وهم محمد علي ج، وعزيزون ب، وفرخودشوه ك، وقمرن ب، على أحكام سجن بين 44 شهرا و8 سنوات ونصف لعضويتهم في منظمة إرهابية، وأدين بعضهم بالضلوع في خطط لتنفيذ عملية قتل مدبرة في ألبانيا ألغيت بعدها.

وأدين رجل آخر باسم رافسان ب، في نفس المحكمة العام الماضي لعضويته في تنظيم الدولة ومشاركته في تمويل خلية ألمانية ودعم هجومين مدبرين، وحكم عليه بالسجن سبع سنوات.

وقال الادعاء إن الرجال أصقلوا مهاراتهم العسكرية من خلال ألعاب إطلاق الطلاء وكان من بين المشاركين في تلك "أشخاص آخرون متدينون"، وكانوا على اتصال بالمسلح الذي قتل أربعة أشخاص في هجوم في فيينا نوفمبر 2020. وزعم أيضا أنهم حصلوا على مكونات صنع قنبلة "غير تقليدية".

كما سعى الادعاء الفيدرالي استصدار أحكام بالسجن بين 4 و12 عاما بحق المتهمين، بينما طلب محاموهم من المحكمة تبرئتهم.

المصدر: AP