نائب الرئيس الأفغاني السابق: "طالبان" تعتزم نقل العاصمة من كابل إلى قندهار

أعلن نائب رئيس أفغانستان السابق، أمر الله صالح، أن حركة "طالبان" التي وصلت إلى السلطة في أغسطس الماضي، تعتزم نقل العاصمة من كابل إلى مدينة قندهار الواقعة جنوبي البلاد.

ونقلت صحيفة "آماج نيوز" المحلية عن صالح قوله إن "طالبان تريد نقل العاصمة الأفغانية إلى قندهار دون أي إشعار مسبق"، معتبرا أن "هذا القرار يحول كابل إلى عاصمة إدارية ومعزولة عن التوترات السياسية والخطب المناهضة للحكومة".

وبحسب صالح، ستجري الانتخابات البرلمانية في البلاد بإدارة لجنة خاصة برئاسة زعيم "طالبان" هبة الله أخوندزاده، مبينا أن البرلمان نفسه سيستمع فقط إلى برنامج رئيس الوزراء، لكن لن يكون له الحق في الموافقة عليه أو رفضه.

المصدر: "أ ف ب"