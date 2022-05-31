شبكة تلفزيونية إسرائيلية تعلن عن فتح مكتبين في المغرب

أعلنت الشبكة التلفزيون الإسرائيلية "i24news" عن فتح مكتبين لها في المغرب، لتصبح أول وسيلة إعلام مقرها في إسرائيل تعمل بهذا البلد العربي.

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وبحسب "i24news"، فإن "هذه الخطوة تعد معلما هاما آخر في درب الشبكة"، حيث أنه بالإضافة إلى المقر الرئيسي في تل أبيب، تبث "i24news" أيضا من استوديوهات في فرنسا والولايات المتحدة، ومؤخرا من الإمارات العربية المتحدة.

وتعتبر القناة جزء من مجموعة "Altice" التي يملكها رجل الأعمال الإسرائيلي، باتريك دراهي.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ"i24news"، فرانك ملول: "حتى قبل توقيع اتفاقيات التطبيع بين إسرائيل والمغرب، في الواقع من خلال أنشطة "i24news"، في السنوات العديدة الماضية، رأينا أن للقناة جمهورا مخلصا في المغرب..لقد لفت انتباهنا حقيقة أن ذلك الجمهور نشط وفعال للغاية على شبكات التواصل الاجتماعي، ونحن متحمسون لفتح فروع في المغرب، مما سيساعدنا على التغطية بشكل أعمق في البلاد".

وأضاف: "مكاتبنا حول العالم، واليوم في الرباط والدار البيضاء، تسمح لنا بتغطية الأحداث من زوايا ووجهات نظر مختلفة، لتوسيع وتنويع عروض المحتوى لدينا، والغوص في القصص المهمة والمثيرة للاهتمام، وأعتقد أن إطلاق مكاتبنا في المغرب سيساعد في دفع العديد من هذه المهام وسيضع "i24news" كلاعب رائد في سوق الإعلام والأخبار في البلدان المغاربية والإفريقية".

المصدر: "i24news"