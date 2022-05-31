وزير خارجية تايوان يحذر إسرائيل من الصين ويقدم لها نصيحة

أعرب وزير الخارجية التايواني، جوزيف وو، عن قلقه من غزو صيني محتمل لبلاده ، محذرا إسرائيل من الاعتماد بشكل كبير على بكين.

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وفي مقابلة خاصة مع صحيفة "جيروزاليم بوست"، قال جوزيف وو: "الصين بلد استبدادي، وهم يمارسون أعمالهم بفلسفة مختلفة تماما.. في بعض الأحيان يستخدمون التجارة كسلاح، وقد رأيناهم يمارسون علاقاتهم التجارية كسلاح مع العديد من البلدان الأخرى"، على حد قوله.

وأضاف وو محذرا تل أبيب من أنه "عندما تتعامل إسرائيل مع بكين، يجب ألا توافق مقدما على الشروط المسبقة، لأنها بهذه الطريقة ستخسر، بغض النظر عما سيحدث"، متابعا: "يجب أن تكونوا حذرين".

المصدر: "جيروزاليم بوست" +"i24"