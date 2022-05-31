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سكرتير مجلس الأمن الروسي: بولندا تشرع في الاستيلاء على أراض غرب أوكرانيا

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سكرتير مجلس الأمن الروسي: بولندا تشرع في الاستيلاء على أراض غرب أوكرانيا
Globallookpress Kremlin Pool
سكرتير مجلس الأمن الروسي/ نيقولاي باتروشيف (صورة أرشيفية)
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صرح سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيقولاي باتروشيف، إن بولندا قد بدأت، فيما يبدو، تتحرك بالفعل نحو الاستيلاء على أراض في غرب أوكرانيا.

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جاء ذلك ضمن تصريحاته خلال اجتماع للأمن القومي في منطقة الفولغا بعاصمة جمهورية تترستان الروسية، قازان، حيث قال إن ما يسمى بـ "الشركاء الغربيين" لنظام كييف لا يعارضون الاستفادة من الوضع الراهن لمصالحهم الخاصة، ولديهم خطط خاصة للأراضي الأوكرانية. وكانت زيارة الرئيس البولندي، أندريه دودا، إلى كييف أكبر دليل على ذلك، خاصة ما صرح به دودا من أن "الحدود الأوكرانية ستتلاشى قريبا".

المصدر: نوفوستي

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