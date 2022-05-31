تركيا: اليونان انتهكت وضع جزر إيجة وعليها نزع الأسلحة

أكدت تركيا، اليوم الثلاثاء، أن اليونان انتهكت الوضع القائم في جزر شرق بحر إيجة.

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وفي حديثه لوكالة "الأناضول"، قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إن "اليونان انتهكت الوضع القائم في جزر شرق بحر إيجة"، مؤكدا أن "عليها نزع الأسلحة من هناك، وإلا فسيبدأ بحث مسألة السيادة".

وأوضح تشاووش أوغلو قائلا: "الساسة اليونانيون يعتقدون أنهم لن يطمئنوا شعبهم ما لم يهاجموا تركيا 5 - 10 مرات يوميا".

المصدر: "الأناضول"