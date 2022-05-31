مباحثات عسكرية بين تركيا وبلغاريا في صوفيا

شهدت العاصمة البلغارية، صوفيا، مباحثات عسكرية بين رئيس الأركان التركي، يشار غولر، ونظيره البلغاري، أفتيم أفتيموف، ووزير الدفاع في بلغاريا، دراغومير زاكوف.

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وفي بيان لها نقلته وكالة "الأناضول"، أوضحت وزارة الدفاع البلغارية، أن غولر الذي وصل إلى صوفيا، أمس الاثنين، استقبل اليوم الثلاثاء، بمراسم عسكرية من قبل نظيره أفتيموف.

وبحسب "الأنضول"، عقد الجانبان مباحثات ثنائية في مقر الوزارة، وناقشا التعاون بين البلدين في مجالات الأمن والدفاع، إلى جانب التهديدات التي تواجه دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

ومن جانبه، أكد غولر لنظيره أفتيموف "ضرورة تعزيز وتنسيق التعاون بين الدول الواقعة على الجناح الشرقي لحلف الناتو، كما أشادا بمستوى التعاون العسكري بين تركيا وبلغاريا بوصفهما حليفين وشريكين استراتيجيين ضمن منظمة الأمن الجماعي".

هذا وبحث رئيس الأركان التركي في لقائه مع وزير الدفاع البلغاري زاكوف، الجهود المشتركة بين البلدين من أجل حماية الأمن والاستقرار في منطقة البلقان، حيث أشاد الجانبان بالمستوى الإيجابي للتعاون العسكري بين تركيا وبلغاريا.

تجدر الإشارة إلى أنه من المقرر أن يختتم غولر اليوم، زيارته الرسمية لبلغاريا، وذلك عقب زيارته لمركز "الناتو" لإدارة الأزمات وتطوير قدرات التدخل في الكوارث، الواقع في صوفيا.

المصدر: "الأناضول"