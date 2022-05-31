الاتحاد الأوروبي على غرار الناتو يدعو دوله إلى زيادة انفاقها العسكري
Sputnik
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دعا مفوض الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، دول الاتحاد الأوروبي إلى زيادة إنفاقها الدفاعي، على غرار حلف شمال الأطلسي.
ولفت بوريل في تصريح عقب وصوله إلى قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، إلى أن هذه الخطوة يجب أن تتم بطريقة منسقة، لتوحد الموارد.
وقال رئيس الدبلوماسية الأوروبية بهذا الشأن: "الدفاع هو اختصاص وطني (وليس من اختصاص الاتحاد الأوروبي). يجب أن نفعل المزيد. يجب علينا زيادة ميزانياتنا العسكرية بطريقة منسقة. وبالطبع، لن يكون الأمر سهلا".
المصدر: تاس