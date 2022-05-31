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الاتحاد الأوروبي على غرار الناتو يدعو دوله إلى زيادة انفاقها العسكري

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الاتحاد الأوروبي على غرار الناتو يدعو دوله إلى زيادة انفاقها العسكري
Sputnik
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دعا مفوض الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، دول الاتحاد الأوروبي إلى زيادة إنفاقها الدفاعي، على غرار حلف شمال الأطلسي.

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ولفت بوريل في تصريح عقب وصوله إلى قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، إلى أن هذه الخطوة يجب أن تتم بطريقة منسقة، لتوحد الموارد.

وقال رئيس الدبلوماسية الأوروبية بهذا الشأن: "الدفاع هو اختصاص وطني (وليس من اختصاص الاتحاد الأوروبي). يجب أن نفعل المزيد. يجب علينا زيادة ميزانياتنا العسكرية بطريقة منسقة. وبالطبع، لن يكون الأمر سهلا".

المصدر: تاس

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