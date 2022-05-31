شولتس يتعهد ببناء "أكبر جيش في أوروبا" بين دول "الناتو"

تعهد المستشار الألماني، أولاف شولتز، ببناء "أكبر جيش تقليدي في أوروبا" بين دول حلف "الناتو".

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جاء ذلك في تصريح له خلال مقابلة مع المجموعة الإعلامية الألمانية "فريق تحرير برلين الجديدة" Neue Berliner Redaktionsgemeinschaft، إضافة إلى صحيفتي "شتوتغارت تسايتونغ" Stuttgarter Zeitung، و"شتوتغارت ناخريختين" Stuttgarter Nachrichten. حيث تابع شولتز: "بهذه الطريقة سوف يتم تعزيز أمن ألمانيا وحلفائها بشكل كبير".

المصدر: نوفوستي