مستوطنون يؤدون طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى (فيديو)

اقتحم مستوطنون صباح اليوم الثلاثاء باحات المسجد الأقصى، وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لهم يؤدون طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد.

ويتعرض المسجد الأقصى يوميا لاقتحامات المستوطنين، عبر مجموعات وعلى فترتين صباحية ومسائية، بحماية السلطات الإسرائيلية، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني في ساحات قبلة المسلمين الأولى، وتزداد هذه الاقتحامات الاستفزازية حدة في الأعياد والمناسبات اليهودية.

#شاهد| مستوطنون يواصلون اقتحام ساحات المسجد الأقصى المبارك، ويؤدون طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد. pic.twitter.com/VRXMlTxoYx — قناة فلسطين اليوم (@Paltodaytv) May 31, 2022

مجموعة من المستوطنون يؤدون طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد #الأقصى. pic.twitter.com/xTU4O0Zzzd — فلسطين بوست (@plespost) May 31, 2022

المصدر: RT