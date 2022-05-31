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مستوطنون يؤدون طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى (فيديو)

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مستوطنون يؤدون طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى (فيديو)
القسطل
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اقتحم مستوطنون صباح اليوم الثلاثاء باحات المسجد الأقصى، وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لهم يؤدون طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد.

ويتعرض المسجد الأقصى يوميا لاقتحامات المستوطنين، عبر مجموعات وعلى فترتين صباحية ومسائية، بحماية السلطات الإسرائيلية، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني في ساحات قبلة المسلمين الأولى، وتزداد هذه الاقتحامات الاستفزازية حدة في الأعياد والمناسبات اليهودية.

المصدر: RT

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