السفير الأمريكي السابق لدى روسيا يصف قرار بايدن التراجع عن تزويد أوكرانيا بقاذفات بعيدة المدى بالخطأ

وصف السفير الأمريكي السابق لدى روسيا، مايكل ماكفول، قرار الرئيس بايدن بالتراجع عن تزويد أوكرانيا براجمات صواريخ بعيدة المدى بأنه خطأ.

وقال ماكفول في تغريدة له على موقع "تويتر": "هذا خطأ. القادة الحقيقيون لديهم القدرة على إعادة التفكير في القرارات. آمل أن يفعل ذلك".

I agree. I have supported most of @POTUS 's decisions on #Ukraine. But this one is a mistake. Real leaders know how to reconsider decisions. Hoping he will do so here. https://t.co/fOAFM1ev02 — Michael McFaul (@McFaul) May 30, 2022

وكان ماكفول قد صرح في تغريدة أخرى: "هذا القرار لا يزال خطأ. إذا كانت روسيا تستخدم راجمات الصواريخ بعيدة المدى ضد أوكرانيا، فيجب أن نقدم نفس الشيء للأوكرانيين. خلاف ذلك، فإن هؤلاء الجنود الأوكرانيين الذين يستخدمون في العادة راجمات ذات مدى أقصر سوف يتعرضون للخطر عند محاولتهم مواجهة أسلحة روسيا بعيدة المدى".

This decision is still a mistake. If Russia is using #MLRS with long-range capabilities against Ukraine, we should provide the same to Ukrainians. Otherwise, those Ukrainian soldiers using shorter-range #MLRS will be in danger when trying to counter Russia's longer-range weapons. https://t.co/WizgZa4mjN — Michael McFaul (@McFaul) May 30, 2022

وكانت الإدارة الأمريكية قد وافقت بالفعل على إرسال أنظمة M31 GMLRS إلى كييف، وهي أنظمة صاروخية متعددة الإطلاق، يتراوح مداها من 70-500 كيلومتر اعتمادا على الذخيرة، ويمكن تجهيزها بصواريخ موجهة عبر الأقمار الصناعية. إلا أن بايدن قال لاحقا إن هذا لن يحدث.

المصدر: RT