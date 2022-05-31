 
مباشر

نائب الرئيس الأوكراني: كييف ستثير ضد واشنطن هستيريا نموذجية إذا لم تزودها براجمات بعيد المدى

أخبار العالم

نائب الرئيس الأوكراني: كييف ستثير ضد واشنطن هستيريا نموذجية إذا لم تزودها براجمات بعيد المدى
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t503

قال مستشار رئيس مكتب رئيس أوكرانيا أوليكسي أريستوفيتش، معلقا على عزم واشنطن عدم توريد راجمات صاروخية بعيدة المدى لأوكرانيا، إن كييف ستثير "هيستيريا" ضد واشنطن.

وأضاف نائب الرئيس الأوكراني: "ستفتعل نوبة هسيتيريا استعراضية نموذجية تجاه الولايات المتحدة إذا لم تزود إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن كييف بأنظمة إطلاق صواريخ متعددة (MLRS)". 

إقرأ المزيد
مدفيديف يصف قرارا لبايدن بأنه
مدفيديف يصف قرارا لبايدن بأنه "تصرف عاقل"

وتابع قائلا: "سيتم اتخاذ القرار بشأن توريد هذه الأسلحة في المستقبل القريب، وسنفهم ما إذا كان سيتم تسليمها لنا أم لا".

وبعد تحذيرات وتخوفات أمريكية من استخدام هذه الأسلحة لضرب العمق الروسي ومخاطر تداعياته، قال المسؤول الأوكراني معلقا:" الراجمات ذات المدى 70 كم تكفينا".

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا