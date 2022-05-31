 
مباشر

وزير الخارجية الأمريكي يكشف فحوى حديث مع نظيره السعودي

أخبار العالم

وزير الخارجية الأمريكي يكشف فحوى حديث مع نظيره السعودي
Gettyimages.ru Anadolu Agency / Contributor
وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، ونظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t4zx

كشف وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أنه تحدث إلى نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، لافتا إلى أنه ناقش معه قضايا عدة على رأسها "الهدنة في اليمن".

إقرأ المزيد
بلينكن يطالب طهران بالإفراج عن ناقلتي النفط اليونانيتين
بلينكن يطالب طهران بالإفراج عن ناقلتي النفط اليونانيتين

وعلى حسابه في "تويتر"، قال أنتوني بلينكن: "تحدثت إلى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان وتطرقنا إلى جهود تقوية الهدنة في اليمن".

وأوضح بلينكن أن حديثه مع بن فرحان تطرق لقضايا أخرى قائلا: "وناقشنا أهمية الدعم الدولي لأوكرانيا والفرص لتعاون أكبر حول القضايا الإقليمية".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا