وزير الخارجية الأمريكي يكشف فحوى حديث مع نظيره السعودي

كشف وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أنه تحدث إلى نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، لافتا إلى أنه ناقش معه قضايا عدة على رأسها "الهدنة في اليمن".

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وعلى حسابه في "تويتر"، قال أنتوني بلينكن: "تحدثت إلى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان وتطرقنا إلى جهود تقوية الهدنة في اليمن".

وأوضح بلينكن أن حديثه مع بن فرحان تطرق لقضايا أخرى قائلا: "وناقشنا أهمية الدعم الدولي لأوكرانيا والفرص لتعاون أكبر حول القضايا الإقليمية".

Spoke with Saudi Arabia's Foreign Minister @FaisalbinFarhan today on efforts to strengthen and extend the truce in Yemen, the importance of international support for Ukraine, and opportunities for greater cooperation on regional issues. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 31, 2022

المصدر: RT