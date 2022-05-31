تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /31.05.2022/
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t4zq
يواصل الجيش الروسي تنفيذ مهام عمليته الخاصة في أوكرانيا من خلال استهداف مواقع البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية في أنحاء البلاد والمضي قدما في تحرير أراضي دونباس.
ميدانيا..
- بالفيديو.. آثار الانفجار وسط ميليتوبول الأوكرانية
- الجيش الروسي يحبط مهمة لطائرة مسيرة تابعة للناتو فوق البحر الأسود
- رئيس لوغانسك: المهمة الرئيسية الآن لقواتنا هي تحرير سيفيرودونيتسك وليسيشانسك
تداعيات العملية العسكرية وأصداؤها..
- ستولتنبرغ: سنرسم خارطة طريق الناتو للسنوات العشر المقبلة
- اليابان تؤيد قرار الاتحاد الأوروبي بشأن حظر جزئي على النفط الروسي
- خبيرة ألمانية: الحكومة الألمانبة تتصرف بـ"ازدواجية " وتتظاهر بمساعدة أوكرانيا
- الخارجية الروسية: موسكو لا ترى ضرورة لإجلاء موظفي سفاراتها من الدول غير الصديقة
- بلجيكا تكشف عن الدول التي سمح لها الاتحاد الأوروبي بشراء النفط من روسيا
- مندوب روسي يعلق على الحظر النفطي الأوروبي
- أوربان: هنغاريا ليست ملتزمة بالحظر الجزئي الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي
- ميشيل: قادة الاتحاد الأوروبي مستعدون لتقديم 9 مليارات يورو لمساعدة أوكرانيا
- دعم الاتحاد الأوروبي لإعمار أوكرانيا سيعتمد على مدى تنفيذ كييف للاصلاحات
- البنتاغون: المفاوضات هي الحل المنطقي للوضع في أوكرانيا