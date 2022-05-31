تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /31.05.2022/

يواصل الجيش الروسي تنفيذ مهام عمليته الخاصة في أوكرانيا من خلال استهداف مواقع البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية في أنحاء البلاد والمضي قدما في تحرير أراضي دونباس.

ميدانيا..

تداعيات العملية العسكرية وأصداؤها..