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حزب العدالة والتنمية: تركيا لن تتساهل مع رؤية الإرهابيين على بعد 30 كم من حدودها

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حزب العدالة والتنمية: تركيا لن تتساهل مع رؤية الإرهابيين على بعد 30 كم من حدودها
Globallookpress
عمر جليك
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أكد الناطق باسم حزب العدالة والتنمية التركي، عمر جليك، أن بلاده لن تتساهل إزاء رؤية أي عنصر أو نشاط إرهابي في نطاق 30 كم من الحدود التركية.

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وأوضح جليك، أمس الاثنين، عقب اجتماع المجلس التنفيذي المركزي لحزب العدالة والتنمية التركي برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان في العاصمة أنقرة، أوضح أن توقيت العملية العسكرية التركية في شمال العراق ضد عناصر حزب العمال الكردستاني يندرج ضمن تخطيط القوات المسلحة التركية، مضيفا "يمكن أن نباغتهم في أي لحظة".

وحول العلاقات التركية الإسرائيلية، قال جليك، إن هناك العديد من القضايا التي يجب مناقشتها، والعديد من المجالات للتعاون مع إسرائيل، من التجارة إلى مسالة غاز شرقي المتوسط.

وأضاف أن تركيا تدين بشدة محاولات بعض النواب الإسرائيليين الدخول إلى المسجد الأقصى مع مجموعة من المتعصبين، بالإضافة إلى أن أنقرة أظهرت موقفا واضحا حول مقتل الصحفية الفلسطينية، شيرين أبو عقيلة.

ونوه جليك بأن أنقرة ستواصل الحديث عن قضية العنف ضد الفلسطينيين، والاستيطان غير الشرعي، والحفاظ على مكانة المسجد الأقصى، وحل الدولتين.

المصدر: الأناضول

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