الجيش الكوري الجنوبي: نراقب عن كثب المنشآت النووية في كوريا الشمالية وسط احتمال تجربة نووية

قال الجيش الكوري الجنوبي يوم الاثنين إنه يراقب المنشآت النووية لكوريا الشمالية عن كثب وسط تقارير بأن بيونغ يانغ قد تجري قريبا تجربة نووية.

وفي الأسبوع الماضي، أثار فيكتور تشا نائب رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية ومقره الولايات المتحدة، احتمال قيام كوريا الشمالية بإجراء تجربة نووية في غضون عطلة يوم الذكرى الأمريكي الذي يصادف يوم الاثنين (بالتوقيت المحلي).

وقال العقيد كيم جون راك، المتحدث باسم هيئة الأركان المشتركة، في إفادة صحفية عندما سُئل عن المسألة، "في ظل التنسيق الوثيق بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، نتتبع ونراقب عن كثب المرافق والمناطق ذات الصلة مع الحفاظ على موقف استعداد ثابت".

وقال جيش كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية استكملت على ما يبدو الاستعدادات لإجراء تجربة نووية جديدة، ستكون السابعة المعروفة عنها، بعد تجربتها السابقة في سبتمبر 2017.

وصعدت كوريا الشمالية مؤخرا التوترات في المنطقة بسلسلة من استعراضات القوة، حيث أطلقت 3 صواريخ باليستية الأسبوع الماضي، بما في ذلك صاروخ بعيد المدى، في استعراضها السابع عشر للقوة هذا العام.

المصدر: يونهاب