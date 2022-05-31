وكالة: حالات الإصابة بكورونا في كوريا الشمالية تنخفض إلى أقل من 100 ألف

ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية أن عدد حالات الإصابة بكورونا في كوريا الشمالية انخفض إلى أقل من 100 ألف حالة دون الإبلاغ عن وفيات جديدة.

ونقلت الوكالة عن وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية يوم الثلاثاء أن أعراض الحمى ظهرت على 96020 شخصا مع عدم الإبلاغ عن وفيات على مدار 24 ساعة حتى الساعة 6 مساء الاثنين.

وبلغ العدد الإجمالي لحالات الحمى منذ أواخر أبريل أكثر من 3.64 مليون حتى الساعة 6 مساء يوم الاثنين، حيث تعافى أكثر من 3.46 مليون مصاب ويجري علاج ما لا يقل عن 182940 وبلغ عدد الوفيات 70 وفاة.

ويسجل معدل الحمى اليومي في البلاد تراجعا بعد أن بلغ ذروته عند أكثر من 392920 في يوم 15 مايو.

وفي 12 مايو، أبلغت كوريا الشمالية عن أول حالة إصابة بكوفيد-19 بعد أن أكدت أنها خالية من فيروس كورونا لأكثر من عامين.

المصدر: "يونهاب"